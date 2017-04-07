Adalet Bakanı Bozdağ:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni sistemde, cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde veya sağlık sorunu olduğunda kim vekalet edecek? Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet edecek. 'Meclis Başkanı vekalet edemeyecek, kaldırıyorlar.' diye bağırıyorlar. Kaldırıyoruz, doğru." dedi.

Bozdağ, Sincan İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen programda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan'ın tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Halk oylaması takvimi işlemeye başladıktan sonra bazı ülkelerin, terör örgütlerinin ayağa kalktığını ifade eden Bozdağ, bambaşka bir iklimde halk oylamasına gidildiğini vurguladı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan hiçbir seçime ve halk oylamasına Avrupa ülkelerinin alenen taraf olmadığına işaret eden Bozdağ, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerin halk oylamasında alenen "hayır"dan yana taraf olduğunu bildirdi.

Bozdağ, bazı ülkelerin terör örgütlerine, teröristlere kolaylık sağladığını, buna karşın Türk bakanların yurt dışındaki vatandaşlarla buluşmasına engel çıkartıldığını belirtti.

Terör örgütlerinin, örgüt mensuplarını "hayır"a yönelttiklerini ve vatandaşa yönelik baskılar yaptıklarına dikkati çeken Bozdağ, terör örgütleri ve bazı ülkelerin güçlü Türkiye istemedikleri için anayasa değişikliğine karşı çıktıklarını anlattı.

- "Millete rağmen iktidar olma yollarını tıkayan sistem getiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasi istikrar ve güçlü iktidar kurduğunu vurgulayan Bozdağ, bu sistemin Türkiye'nin her alanda daha da güçlenmesini temin ettiğini söyledi.

Siyasi istikrar ve güçlü iktidarın kalıcı kılınmasının şart olduğunu belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin AK Parti'den sonra da Tayyip Erdoğan'dan sonra da siyasi istikrara ihtiyacı var. 'Tayyip Bey için iyi de Tayyip Bey gittikten sonra ne olacak?' deniyor. İşte, 'Tayyip Bey gittikten sonra ne olacak?' sorusunun cevabı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Tayyip Bey'den sonrasını da garanti altına alan, milletin iradesini Ankara'da tartışmasız iktidar yapan, millete rağmen iktidar olma yollarını tıkayan bir sistem getiriyoruz."

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğindeki 18 maddeyi anlattı.

Anayasa değişikliğiyle milletvekili sayısının 600'a çıkacağını hatırlatan Bozdağ, Ankara'da daha adil temsil olacağını dile getirdi.

CHP'nin "Helal değildir." diyerek bu düzenlemeye karşı çıktığını aktaran Bozdağ, "Şimdi helal, haram, caizdir, Allah, peygamber gibi birçok dini literatürü de CHP kullanıyor. Allah'ın izniyle bu sistemin adı dahi CHP'ye helali, haramı öğretmeye yetti." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yasamanın başkanı yürütmenin başına vekalet edemez"

Bozdağ, milletvekili transferiyle iktidar değişikliği döneminin tarih olacağını belirtti.

Anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18'e düşeceğini anımsatan Bozdağ, bunun da gençlere güvenin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında ya da sağlık sorunu yaşadığında yerine TBMM Başkanı'nın vekalet etmeyeceğini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yeni sistemde cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde veya sağlık sorunu olduğunda kim vekalet edecek? Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet edecek. 'Meclis Başkanı vekalet edemeyecek, kaldırıyorlar.' diye bağırıyorlar. Kaldırıyoruz, doğru. Niye kaldırıyoruz? Hükümet, parlamentonun içinden çıkıyor, parlamentonun güvenine dayandığı için cumhurbaşkanı da parlamentodan seçiliyor, dolayısıyla parlamenter sistemde cumhurbaşkanına Meclis Başkanı vekalet ediyor. Şimdi biz sistemi değiştiriyoruz. Hükümet parlamentodan çıkmadığı gibi cumhurbaşkanı da parlamentodan seçilmeyecek, doğrudan halk seçecektir. Yasama, yürütme de birbirinden tam ayrı olduğu için yasamanın başkanı yürütmenin başına vekalet edemez. O yüzden ayırıyor ve bunu tamamıyla ortadan kaldırıyoruz."

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğinde üniter yapıyı doğrudan ya da dolayı yoldan değiştirecek bir düzenleme bulunmadığını sözlerine ekledi.