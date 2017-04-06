Adalet Bakanı Bozdağ Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin, "18'ini dolduran bir genç 80'lik Deniz Baykal'ı milletvekili seçerken çoluk çocuk demiyoruz. Ama 80'lik Baykal, 18'ini dolduran bir gence oy vermeye gelince çoluk çocuğa mı bırakacağız oluyor." dedi.

Bozdağ, Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşları tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Ülkenin geleceği, milletin iradesi için evet" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 16 Nisan'da yapacağı halk oylamasının milletin ve devletin geleceği bakımından çok tarihi bir oylama olduğunu söyledi.

Halk oylamasına yaklaştıkça Avrupa'nın da terör örgütlerinin ve bu ülkenin geleceğine dair hesabı olan çevrelerde nasıl bir telaş başladığını gözlemlediklerine dikkati çeken Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bazı Avrupa ülkelerinde televizyonlarda, gazetelerde Türkçe mesajlar veriyorlar ve vermeye devam ediyorlar. Biz Avrupa'nın hükümet sistemini değiştirmek için mi sandığa gidiyoruz, yoksa Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmek için mi sandığa gidiyoruz. Bizim vereceğimiz oylarla Almanya'nın, Hollanda'nın hükümet sistemi değil, Türkiye'nin hükümet sistemi değişecek. Öyleyse bunların telaşlanması böyle bir paniğe kapılması ve Türkiye'de yaşanacak halk oylamasında alenen ve uluslararası hukuku çiğneyecek şekilde taraf olmalarının sebebi nedir. Bunun ana sebebi zayıf, istikrarsız Türkiye arzusudur. Krizlerle, kaoslarla baş edemeyen Türkiye arzusudur. Ekonomisi çökmüş bir Türkiye arzusudur. Bugün Türkiye'de bir istikrar var. Ama bu istikrar sisteme dayalı bir istikrar değil. Lidere dayalı bir istikrar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırıkkale ve Türk halkı sevdiği için bir istikrar var."

Bozdağ, kendisinin inanarak anayasa değişikliğini savunanlardan olduğunu belirterek, "Almanya'da beni konuşturmayanların, Hollanda'da bakan arkadaşımın önüne Hollandalılar itleriyle beraber çıktıkları zaman işte o zaman anladık ki inandığımız bu iş Türk milleti ve devletinin bekası için bizim inandığımızdan daha da büyük bir iştir. Onun için daha çok çalışmalı ve bu işe daha büyük bir güç ve inançla sahip çıkmalıyız." diye konuştu

Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesine ilişkin eleştirilere de cevap veren Bakan Bozdağ, bugün Almanya'da, İspanya'da milletvekili seçilme yaşının 18'i doldurmuş olmanın yeterli olduğunu ifade etti.

Bozdağ, Hollanda ve dünyanın 56 ülkesinde 18'ini dolduranların hem seçme hem de seçilme hakkına sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Peki Almanya'nın gençleri bu hakka layık oluyor da Türk'ün genci neden layık olmasın. Sizler bu işi Almanlar kadar yapamaz mısınız? 18'ini dolduran gençlerimiz hayatın en önemli kararı olan evlenme kararını veriyor. Kanunlar bunu tanıyor. Bizde tanıyoruz. Askere alıyoruz, polis yapıyoruz. Terörle, teröristle mücadeleye gönderiyoruz. 24'ünde doktor, hakim, kaymakam ve öğretmen oluyorlar, çocukları, geleceğimizi, adaletimizi ve sağlığımızı ve güvenliğimizi bunlara emanet ediyoruz ve hiç kimse bunlara çoluk çocuk demiyor. Şehit ve gazi olurken, tankların altına yatarken çoluk, çocuk demiyoruz. 18'ini dolduran bir genç 80'lik Deniz Baykal'ı milletvekili seçerken çoluk çocuk demiyoruz. Ama 80'lik Baykal 18'ini dolduran bir gence oy vermeye gelince çoluk çocuğa mı bırakacağız oluyor."

Konuşmaların ardından Bakan Bozdağ ve partililer hatıra fotoğrafı çektirdi.