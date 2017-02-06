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Adalet Bakanı Bozdağ: Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecek

Adalet Bakanı Bozdağ, "Halk oylamasında Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecek. Hükümeti biz seçeceğiz diyenler 'evet', hükümeti doğrudan biz seçmeyelim diyenler 'hayır' diyecektir." dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ: Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecek

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut parlamenter sistemde halkın doğrudan hükümeti seçemediğine işaret eden Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Çünkü Anayasa, halkı doğrudan hükümeti seçmeye ehil görmez. Anayasaya göre halk, sadece yasama üyesi milletvekillerini seçer. Hükümet ise yasama üye tamsayısının salt çoğunluğu arasından çıkar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türk halkına, tarihinde ilk defa doğrudan hür iradesiyle yürütmeyi, hükümeti seçme hakkı verilmektedir.

Halk oylamasında Türk halkı, hükümeti doğrudan seçip seçmeyeceğine karar verecektir. Hükümeti biz seçeceğiz diyenler, 'evet' diyecektir. Halkoylamasında hükümeti doğrudan biz seçeceğiz diyenler 'evet', hükümeti doğrudan biz seçmeyelim,seçmeyiz diyenler 'hayır' diyecektir."

Muhabir: Sarp Özer

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