Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni yıl mesajı

- Bakan Bozdağ: - "Yeni yılda ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim"

Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni yıl mesajı

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni yılda, ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter'daki hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:

"Yeni yılın, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlarla, bereketlerle dolu olduğu ve terörün bittiği bir yıl olmasını Allah'tan dilerim. Yeni yılda ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim. Yeni yıl herkese ve hepimize hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla gelsin ve hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla geçsin. Yeni yılda Rabb'im hepinize gönlünüzden geçen iyi, doğru ve yararlı şeyleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yeni yılda Türkiye ve Türk milleti, bugünkünden daha güçlü, müreffeh, huzurlu, güvenli ve mutlu olsun inşallah."

Sosyal medya hesabından Yozgat Havalimanı'nın 2017 Yatırım Programı'na alındığını da duyuran Bozdağ, "Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağTwitterYeni Yıl Mesajı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.