Adalet Bakanı Gül (2):

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP yöneticilerinin Adil Öksüz'ün seyahat ettiği iddialarına ilişkin, "Yani Allah korusun bunlara bir gün Türkiye'nin yönetimi devredilse toptancı, sebzeci, kabzımalcı kalmaz hapsini adalet diye içeriye tıkarlar. Bunların adalet anlayışı bu kadar" dedi.

Gül, partisinin Nizip ilçe teşkilatının kongresinde yaptığı konuşmada, CHP'nin Türkiye'nin ortak meselelerine karşı oldukça yabancı ve farklı olduğunu, bunun da son zamanlarda çok ciddi şekilde görülebildiğini söyledi.

"Bir defa Türkiye'deki meselelere söz söyleyecekseniz, önce ayık kafada olacaksınız" diyen Gül, şöyle konuştu:

"Önce Türkiye'de, dünyada neler oluyor onu çok iyi bileceksiniz. Bakın birisi çıkıyor, eline bir şey tutuşturuyor, bu da çıkıp açıklıyor. 'Adil Öksüz şu kadar seyahat etti, yanında da bir kadın vardı ve yakalamadılar, tutuklamadılar' diyor. Sabah anlaşılıyor ki o kişi bir yerde toptancılık yapan bir vatandaşmış. Yani Allah korusun bunlara bir gün Türkiye'nin yönetimi devredilse toptancı, sebzeci, kabzımalcı kalmaz hapsini adalet diye içeriye tıkarlar. Bunların adalet anlayışı bu kadar. Bir tanesi sufle yapıyor, terör örgütü çıkıyor onu söylüyor. Eline kağıt tutuşturuyor, çıkıp onu söylüyor. Bunların bu ülkeye hiç bir hayrı yok. Bugün FETÖ'cüler yargılanırken adil, bağımsız tarafsız mahkemeler önünde çıkıp yürüyorsun. Dün yargıda vesayetçi anlayış içinde ideolojik kararlar verdiğinde ve FETÖ'cülerin yapmış olduğu yargı içindeki operasyonlar olurken, neden çıkıp yürümedin? Şimdi FETÖ'cüler hesap verirken seni yürüten motivasyon nedir? Kime hizmet ediyorsun? Bunlar gerçekten milletimizin sorduğu haklı sorulardır."

- "İftirayı kabul anlamına mı geliyor?"

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun silahlı İHA'lara yönelik açıklamalarını da hatırlatan Gül, şöyle devam etti:

"Bir milletvekili çıkıyor ve Türkiye'nin birliği ve bekası için terörle mücadele eden askerimize, polisimize ve hükümetimize iftira atıyor. 'Bunlar sivilleri vuruyor' diyor. Senin sivillerden anladığın teröristler midir? Türkiye, terörle kararlı şekilde mücadele ederken, bu terörle mücadeleyi baltalayacak, örseleyecek bu gibi sözlerin asla kabulü mümkün değildir. Bunu bir milletvekili CHP milletvekili söylüyor. CHP'nin tabanına soruyorum, Atatürk’ün kurduğu CHP, bu CHP midir? Atütürk’ün kurduğu CHP'nin içindeki bir milletvekili Türkiye'nin bağımsızlığı ve bekası için askerin yapmış olduğu bir mücadelede teröristleri öldürürken 'Siviller öldürülüyor' diye bir CHP milletvekili bu sözleri söyleyebilir mi? Ama bakıyoruz CHP Genel Başkanından bir söz çıktı mı disipline mi verildi, kınama mı yapıldı? Hiç bir şey söylenmedi. Bu sessizlik, CHP Genel Başkanının bu milletvekilinin Mehmetçik'e yapmış olduğu iftirayı kabul ettiği anlamına mı geliyor?"

Muhalefet partilerinin her zaman iktidarı eleştirebileceğini aktaran Gül, muhalefetin iktidara alternatif olarak projelerini sunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili konularda iktidarla muhalefetin bir ve beraber olması gerektiğine dikkati çeken Gül, "Bu meselede ortaya konan tavır, ancak terör örgütlerini sevindirir. Bu tavırlar, eylemler ve açıklamalar, gerçekten ülkemiz insanını derinden üzdüğünü ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

- Diğer konuşmacılar

AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin de AK Parti'nin iktidarda olduğu 16 yıla adeta 16 asırlık hizmetler sığdırıldığını dile getirdi.

İktidara geldiklerinde ekonomik, siyasal, sağlık ve eğitim alanında dibe vurmuş bir ülkenin bulunduğunu aktaran Şahin, "Şu an Allah'a şükürler olsun ülkeyi en üst seviyeye getirdik. Daha iyilerini de yapmak istiyoruz. Şimdi yeni bir dönemin başındayız. Yeni bir medeniyet ve sosyal yapı inşa edeceğiz." dedi.

Kongreye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Canan Candemir Çelik, Şamil Tayyar, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer ve Abdulkadir Yüksel de katıldı.

(son)