Adalet Bakanı Gül, Edirne'de

EDİRNE (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Edirne'de Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in oğlunun nişan törenine katıldı.

Bakan Gül, eşi İlknur ve oğlu Ali Hamza Gül ile törenin yapılacağı restorana geldi.

Bakan Gül, törende Hatice ve Salih Şenol'un kızları Ahsen Şenol ile Nilüfer ve Kenan İpek'in oğulları Mehmet Akif İpek'in nişan yüzüklerinin takılmasının ardından yaptığı konuşmada, çifte ve ailelerine mutluluk diledi.

Gül, bir gazetecinin "Tek tip kıyafet uygulamasına geçişteki son durum nedir?" sorusu üzerine nişan törenine geldiğini söyledi.

Bakan Gül, daha sonra karayoluyla İstanbul'a hareket etti.