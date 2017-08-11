Adalet Bakanı Gül Gaziantep'te:

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hiç kimsenin adaletin tecelli edeceğinden asla şüphesi olmasın. Türkiye bir hukuk devletidir, bu nedenle bütün vatandaşlarımız hakim ve savcılarımıza güvensinler." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Gül, partisinin Nizip İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki bütün ezilen ve mağdur olan insanların, güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Makamların gelip geçici olduğunu, asıl olanın memleket ve millete hizmet etmek olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bekası, devletin ve milletin birliği için AK Parti’de siyaset yapmak çok büyük bir mana ifade etmektedir. AK Parti devlet ile milleti bütünleştiren bir partinin ve bir yolculuğun adıdır işte bu nedenle Türkiye'nin büyümesini istemeyenler AK Parti'yi hedef alıyor. Şimdi baktığımızda AK Parti'yi sürekli kötülemek ve vurmak isteyenlerin asıl Türkiye'nin büyümesini istemeyenler olduğunu görüyoruz. Bizim başka bir ülkemiz yok tek vatanımız Türkiye'dir."

- "Vatandaşlarımız hakim ve savcılarımıza güvensinler"



15 Temmuz'da Türkiye'yi bölmek ve yıkmak isteyenlerin mahkeme karşısında hesap verdiğini belirten Gül, "Hiç kimsenin adaletin tecelli edeceğinden asla şüphesi olmasın. Türkiye bir hukuk devletidir, bu nedenle bütün vatandaşlarımız hakim ve savcılarımıza güvensinler. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır, hiç kimsenin Türk yargısını polemik ve tartışma konusu haline getirmesine hakkı yoktur. Bağımsız mahkemeler tüm suçluları dosya ve hukuk kapsamında yargılamaktadır ve inşallah tüm çabamız ve gayretlerimiz adaletin hızlı bir şekilde tecellisi üzerinedir." diye konuştu.

Buradaki programın ardından ilçe merkezindeki baba evine ziyarette bulunan, Abdulhamit Gül, burada annesi Halise ve babası Cemil Gül ile yemek yedi.

Daha sonra Nizip Hükümet Konağı, Nizip Belediyesi ve Adalet Sarayı'nı da ziyaret eden Adalet Bakanı Gül, Nizip Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bakan Gül, daha sonra geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te meydana gelen silahlı saldırının ortasında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Kızılırmak'ın ailesini ziyaret ederek, baba Adil Kızılırmak ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ziyaretlere, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Nizip Kaymakam vekili Bünyamin Bilgin, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan, bakanlık yetkilileri ile daire amirleri de eşlik etti.



