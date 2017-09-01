Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Adalet Bakanı Gül sınır karakolunda

- Adalet Bakanı Gül, Suriye sınırındaki Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini ziyaret ederek bayramlaştı - Cumhurbaşkanı Erdoğan da üs bölgesinde görevli askerlerin bayramını telefonla kutladı

Adalet Bakanı Gül sınır karakolunda

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Suriye sınırındaki Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Bakan Gül beraberinde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti İl Başkanı Eyüp Keçeci ile Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi'nde bulunan Şehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini ziyaret etti.

Burada anı defterini imzalan Gül, heyetle beraber askerlerin bayramını kutladı, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da üs bölgesinde görevli akerlerin bayramını telefonla kutladı.

Ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıGaziantepŞehit Teğmen Furkan Yayla Üs Bölgesini
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5