Adalet Bakanı Gül: Yargı süreçlerinin tatmin edici ve hızlı olması birinci önceliğimiz

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni adli yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, hakim ve savcılar, yüksek yargı organları, adli ve idari yargı personeli ile avukatlara başarı temennisinde bulundu.

Şehit olan yargı mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin millet egemenliği üzerinde bir tahakküm, vesayet kurma hevesini aşarak, topyekun bir esaret girişimine dönüştüğünü belirtti.

Gül, darbe girişimine karşı hızla harekete geçen yargı teşkilatına, milletin ve devletin hukukuna sahip çıkmada gösterdiği kararlılık nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla esaret girişimine canları pahasına karşı direnen Türk milletine minnettar olduklarını vurgulayan Gül, "İstiklalimizi ve istikbalimizi hedef alan bu hainler, inanıyorum ki en kısa zamanda milletimizin gönlünde olduğu gibi yüce Türk adaleti önünde de hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, birlik, beka, güvenlik, özgürlük, hak ve adaletin en güçlü teminatının hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi olduğuna dikkati çekti.

"Türk yargısı kimseden emir ve talimat almaz"

Hukuku, ölçülebilir bir değer haline getiren yargı sistemini, insana hizmet eden bir araç olarak işlevsel kılmanın, doğru işlemesini sağlamanın ortak gaye olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Tarihi tecrübelerle sabittir ki yargı erki, toplumdaki ihtilafların tek elden çözümünü sağlayan hakemlik vasfını koruyabildiği ölçüde toplumsal barış, huzur ve ilerlemenin itici gücü olmuş, bu vasfından uzaklaştığı ölçüde ise sosyal ve siyasal çatışmaların tarafı, hatta sebebi ve kaynağı haline gelmiştir. Milletimiz yargının hakemlik vasfını kaybederek ideolojik bir aygıta dönüştüğünde, adalet terazisinin nasıl şaştığını 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta görmüş, yaşamıştır. Çok daha vahimi ise 17-25 Aralık darbe girişiminde görüldüğü üzere cüppelerini örgüt rütbelerini gizleme aracı kılan, temel karakteri yalan, iftira ve kumpas olan bir örgütün mensuplarının yargıda varlık göstermesi olmuştur."

"Bireysel aklı ve vicdanı pusula olarak kendisine yetmeyenler, istikameti başkalarından alarak adalet mekanizmasını araçsallaştırmış ve bizzat kendi varlık nedenine yabancılaşmıştır." ifadesine yer veren Gül, geçmişte bazı yargısal kararların, tasarrufların, hukuk dışı amaç ve tasavvurlarla birlikte anılmasının sistemin üzerine düşen büyük bir gölge ve meşruiyeti kemiren tehlike olduğunu bildirdi.

Gül, "Halbuki Türk yargısı, hiç kimseden emir ve talimat almaz, gücünü ve meşruiyetini sadece ve sadece adına karar verdiği Türk milletinden alır. Türk yargısı içinde illegal yapılanmalara asla izin verilmez." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Son dönemde bazı çevrelerin, yalan ve iftira ile milletin nezdinde yargıya duyulan güveni zedelemeye çalıştıklarına şahit olunduğunu belirten Gül, milletin adalete olan inanç ve itimadını yıpratmaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceklerini vurguladı.

"İyileştirici uygulama ve önlemler üzerinde çalışıyoruz"

Bu tür algı operasyonlarına müsaade etmeyeceklerini, hakimlerin, savcıların, adli teşkilatın itibarını, hak ve hukukunu her zaman ve zeminde korumayı sürdüreceklerini kaydeden Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni adli yılda, yargı sistemimizin geride bıraktığımız dönemlere nazaran daha hızlı ve etkin çalışması amacıyla birçok iyileştirici uygulama ve önlemler üzerinde çalışıyoruz. Hakkını arayan vatandaşlarımız için yargı süreçlerinin tatmin edici ve hızlı olması birinci önceliğimizdir. Nitekim hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve adalet sisteminin güçlenmesi doğrultusunda son 16 yılda birçok önemli reformu hayata geçirdik. Bu kapsamda işkenceye sıfır tolerans anlayışı, çocuk haklarının geliştirilmesi, kişisel verilerin korunması, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı, Kamu Denetçiliği Kurumu ile idarenin demokratik denetimi, bilgi edinme hakkı, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeniden yapılandırılması, askeri yargı ayrımına son verilmesi, bilirkişilik kurumunun ıslahı, lekelenmeme hakkının güçlendirilmesi, alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilip çeşitlendirilmesi, istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi gibi birçok yenilik ve iyileştirmeye imza attık. Milletimizin hakkını aradığı yeni ve modern adliye binalarını inşa ettik ve pek çok konuda kayda değer ilerlemeler kaydettik. Adalet sisteminin etkin işleyişine yönelik reform çabalarımızı, bundan sonra da artan bir tempoyla sürdüreceğiz."

Hedefler arasında, vatandaşların adalet hizmetlerinden memnuniyetinin artırılması, kişi hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilmesi, uzun süren yargılamaların son bulması, mevzuat altyapısının güncel ve ihtiyaca cevap veren perspektifle gözden geçirilmesi, fiziki ve teknik altyapının daha da güçlendirilmesi, performans ve verimlilik odaklı bir sistem geliştirilmesi bulunduğunu bildiren Gül, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı adına 16 Nisan'daki halk oylamasıyla gerçekleştirilen anayasa değişikliğinin yargı sistemi açısından da en önemli reformlardan biri olarak tarihe geçtiğini anlattı.

Vatandaş odaklı uygulamalar artırılacak

Yeni çalışma döneminde anayasa değişikliğine yönelik uyum düzenlemelerinin de öncelikler arasında yer alacağını kaydeden Gül, 100 bin kişi başına düşen hakim ve savcı sayısı oranını yükselteceklerini ifade etti.

Hakim ve savcı sayısındaki artışı, altyapı ve sürekli eğitim anlayışıyla destekleyeceklerine dikkati çeken Gül, adliye binalarını yenileme çalışmalarına devam edeceklerini, milletin adalet sistemine duyduğu güveni pekiştirecek adımları ve vatandaş odaklı uygulamaları artıracaklarını belirtti.

"Yargı camiamızdan beklentimiz, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesini meşru sınırlar içinde yürüten aziz milletimizin bir tek ferdinin dahi adaletsizlik hissine kapılmaması için gösterdiği titizlik ve gayreti, yeni adli yılda da sürdürmesidir." değerlendirmesinde bulunan Gül, şunları kaydetti:

"Adalet teşkilatımızın her bir mensubunun gayret, fedakarlık ve değerli katkılarıyla ülkemizi ve milletimizi daha yüksek standartlara sahip bir hukuk ve adalet sistemine kavuşturacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkemizin dört bir yanında adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan bütün yargı mensuplarımızın, adliye ve cezaevi personelimiz ile avukatlarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, teşkilatımıza başarılar diliyor, yeni adli yılın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Muhabir: Kemal Karadağ