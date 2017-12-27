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Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Aldan'a tepki

- Bakan Gül: - "Bir milletvekilinin görevi milletimize hakaret ederek darbeci katillere kalkan olmak değildir"

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Aldan'a tepki

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın bir radyo programında 15 Temmuz şehitleri ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bulunan Bakan Gül, katıldığı bir radyo programında, 696 sayılı KHK üzerinden tepki çeken açıklamalar yapan CHP’li Ömer Süha Aldan'yı eleştirdi.

Gül, "CHP milletvekili Ömer Süha Aldan’ın, son KHK ile ilgili haddini ve maksadını aşan garabet açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Adeta darbe girişiminin başarısız oluşuna üzülmüş bir bilinçaltının dışa vurumu olan bu edepsiz ve alçakça açıklama, 15 Temmuz’da canını ortaya koyan milletimize ağır bir hakarettir. Bir milletvekilinin görevi milletimize hakaret ederek darbeci katillere kalkan olmak değildir. Bu konuda CHP yönetimi ve söz konusu milletvekili, başta kendi seçmeni olmak üzere milletimizin tamamından özür dileyene kadar meselenin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gülden CHPli Aldana Tepki
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