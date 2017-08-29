Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özer'den suç duyurusu

AYDIN (AA) - Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kıvanç Özer, hakarete uğradığı ve tehdit edildiği gerekçesiyle polis merkezine gidip suç duyurusunda bulundu.

Efeler Polis Merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan Özer, kent merkezinde bir kafede oturduğu sırada A.E. adında bir kişinin yanına gelerek hakaret ettiğini ve tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

Özer, kendisine hakaret eden kişinin, Meral Akşener'i sevdiğini söylediğini aktararak, "Aydın’da çok hoş olmayan bir olay yaşanmıştır. Demokratik ortamda siyaset yapan resmi olarak kurulmuş olan Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan şahsıma sözlü olarak hakarette bulunulmuştur. Bunun sebebi ise Meral Akşener’e yönelik yaptığımız eleştirilerdir. Eleştiriyi kabul etmeyenler siyaseti yapmaması gerekiyor. Şuanda kafatasçı zihniyetle siyaset yaptıklarını ortaya koymuşlardır." ifadesini kullandı.

Parti olarak Akşener'e kızgın olduklarını ve Akşener'in partiyi terk ettiğini belirten Özer, şöyle devam etti:

"Kendisi Doğru Yol Partisi döneminde iç işleri bakanlığı yapmış, daha sonra zor günümüzde bizi bırakıp yuvasını terk etmiştir. Ardından MHP’de siyasi hayatına devam ettirmiş ve MHP’nin de sıkıntılı döneminden yararlanarak yine aynı dümenle MHP’yi tarumar ederek ayrılmıştır. Sayın Akşener, rüzgar nereye esiyorsa oraya yöneliyor."

Özer, şüpheli A.E ile birlikte sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ve tehdit eden kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.