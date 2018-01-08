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Adalet Şurası yapılacak

- Adalet Bakanlığınca, yargı hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla "Adalet Şurası" düzenlenecek - Adalet Bakanı Gül: - "Şurada adalet hizmetleri ile yargı sistemimiz ele alınacak. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verimliliğinin sağlanması bakımından Adalet Şurası yol gösterici özelliğe sahip olacak. Bu şurada alınan kararlarla gerekli görülen alanlarda atılacak adımları da tespit etmiş olacağız"

Adalet Şurası yapılacak

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığı tarafından yargı hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla "Adalet Şurası" düzenlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından 10-11 Ocak'ta düzenlenecek, "Adalet Şurası"nda Türk yargı sistemi ve adalet hizmetleri ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılmasının planlandığı şuranın açılışı ve ilk oturumu Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Adalet Şurası'nda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuşma yapacak.

Şura kapsamında "Medeniyetimizde Adalet Anlayışı", "Adalet Sosyolojisi ve Adalet Psikolojisi", "Türk Ceza Hukukunda Adalet Anlayışı", "Medya, Toplum ve Adalet", "Adalet Bilinci ve Eğitimi", "Adalete Güven ve Yargıda Etik Değerler" başlıklı 6 oturum düzenlenecek.

Oturumlarda akademisyenler ve gazeteciler sunumlar yaparak değerlendirmelerde bulunacak.

Şurada adalet anlayışı, yargılama ve infaz konusu ile yargıya güven ve yargı-medya ilişkileri ele alınacak.

Bakan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Şurası'nın Türk yargısına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Şuradaki sunum ve değerlendirmelerle mevcut durumun ve uygulamaların değerlendirileceğini vurgulayan Gül, "Adalet Şurası'nda, adalet hizmetleri ile yargı sistemimiz ele alınacak. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verimliliğinin sağlanması bakımından Adalet Şurası yol gösterici özelliğe sahip olacak. Bu şurada alınan kararlarla gerekli görülen alanlarda atılacak adımları da tespit etmiş olacağız." dedi.

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