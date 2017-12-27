Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Adana Adliyesinde çocuk şüphelilere dayak iddiası

- Adliyedeki çocuk bekleme odasında bulunan şüphelileri dövdüğü iddia edilen bir polis hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Adana Adliyesinde çocuk şüphelilere dayak iddiası

ADANA (AA) - Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Adana Adliyesindeki çocuk bekleme odasında çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen bir polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Barosundan yapılan yazılı açıklamada, Baro Çocuk Hakları Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Elçi, Komisyon Başkanı Simay Sönmezateş ve komisyon üyelerinin, adli bir olay nedeniyle gözaltına alınıp adliyedeki ilgili bölüme getirilen çocuklara şiddet uyguladığı iddia edilen bir polis memuru hakkında "kasten yaralama" suçundan suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Suç duyurusu dilekçesini veren avukatlar ayrıca, iddia ettikleri olay anına ilişkin olduğu belirtilen cep telefonuyla çekilen bir görüntüyü de delil olarak sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Simay Sönmezateş, yaşanan durumun Çocuk Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, polis memurunun tespit edilerek hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adana
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5