Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Hepsiburada Ozan Toprak Kalebaş ekonomi
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti

Adana Adliyesindeki çocuk şüphelilere dayak iddiası

- Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir polisin adliye çocuk bekleme salonundaki şüphelileri darbettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adana Adliyesindeki çocuk şüphelilere dayak iddiası

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir polisin Adana Adliyesindeki çocuk bekleme salonundaki şüphelileri darbettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde konuyla ilgili görüntülerin yer alması ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine ilgili internet sitesindeki görüntü kayıtlarının alınması, olaya ilişkin adliyede yer alan güvenlik kamera görüntülerinin tespit edilmesi, mağdur çocukların genel beden muayenesi yapılarak Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılması şeklinde talimat verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca şiddet gördüğü iddia edilen çocukların Adana Adliyesi Adli Görüşme Odası’nda mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, çocukları darbettiği öne sürülen şüpheliler ile olay sırasında odada bulunan tanık çocukların beyanlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması istenmiştir."

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonunca, Adana Adliyesinde çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis memuru hakkında dün suç duyurusunda bulunulmuş, avukatlar, olay anına ilişkin olarak cep telefonuyla kaydedildiği belirtilen görüntüleri de delil olarak sunmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaBaşsavcılıkçocukDayak Iddiası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5