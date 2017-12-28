Adana Adliyesindeki çocuk şüphelilere dayak iddiası

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, bir polisin Adana Adliyesindeki çocuk bekleme salonundaki şüphelileri darbettiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde konuyla ilgili görüntülerin yer alması ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine ilgili internet sitesindeki görüntü kayıtlarının alınması, olaya ilişkin adliyede yer alan güvenlik kamera görüntülerinin tespit edilmesi, mağdur çocukların genel beden muayenesi yapılarak Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılması şeklinde talimat verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca şiddet gördüğü iddia edilen çocukların Adana Adliyesi Adli Görüşme Odası’nda mağdur sıfatıyla ifadelerinin alınması, çocukları darbettiği öne sürülen şüpheliler ile olay sırasında odada bulunan tanık çocukların beyanlarının tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması istenmiştir."

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonunca, Adana Adliyesinde çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis memuru hakkında dün suç duyurusunda bulunulmuş, avukatlar, olay anına ilişkin olarak cep telefonuyla kaydedildiği belirtilen görüntüleri de delil olarak sunmuştu.

