Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü:

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, son dönemde Avrupa'nın, Ortadoğu'da yaşanan hadiseler ve mültecilere yaklaşımı noktasında sınıfta kaldığını belirtti.

Sözlü, Avrupa Birliği Gençlik Değişim Projesi kapsamında, Almanya, İtalya, Macaristan, Makedonya, Bulgaristan ve İngiltere'den gelen ve Türkiye'de birçok şehri gezerek mülteciler konusunda araştırma ve gözlem yapan 36 öğrenciyi kabulünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin mülteciler konusundaki hassasiyetine dikkati çekti.

Avrupa'dan gelen gençleri Adana'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sözlü, Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerine yakınlığından dolayı ciddi problemler yaşadığını kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık dört milyon Suriyeli mültecinin bulunduğunu, bunların yüzde 10'unun Adana'da olduğunu belirten Sözlü, şunları ifade etti:

"Adana'da yaşayan mülteci sayısı tüm Avrupa'da yaşayan mülteci sayısından daha fazla. Avrupa ülkeleri, mültecileri ülkelerinde istemiyor. Farklı kültürlerden olanları görünce kendi vatandaşlarının rahatsız olacağını düşünüyorlar. Son dönemde Avrupa, Ortadoğu'da yaşanan hadiseler ve mültecilere yaklaşımı noktasında sınıfta kaldı. Türkiye, 6 yılı aşkın bir süredir mültecileri kendi imkanlarıyla misafir ediyor. Türkiye mültecileri misafir ederken büyük paralar harcadı. Ülkemiz mültecilere çok yüksek insani değerlerle yaklaşıyor, milletimiz onlara evlerini açar gibi ülkelerini açtı."

Sözlü, Avrupa'dan gelen öğrencilerden, ülkelerine döndüklerinde mülteciler konusunu daha objektif bir şekilde anlatmalarını istedi.



