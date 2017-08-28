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Adana Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı

- Yıldız: - "Adana stratejik bir ilimiz. Stratejik önemine binaen güvenlik ve asayiş yönünden de mutlaka üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyoruz"

Adana Emniyet Müdürü Yıldız görevine başladı

ADANA (AA) - İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız, görevine başladı.

Emniyet Müdürü Yıldız, Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve emniyet amirleri tarafından karşılandı.

Yıldız, makamında yaptığı açıklamada, Adana'da da Bursa'da olduğu gibi can ve mal emniyetinin korunması için teşkilatıyla hizmet edeceklerini söyledi.

Adana'nın sıcak bir şehir olduğuna işaret eden Yıldız, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sıcak insanları olduğunu da biliyorum. Vatanımızın bu köşesinde, devletimizin güvenlik hizmetini arkadaşlarımızla beraber yapacağız. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Adana stratejik bir il. Stratejik önemine binaen güvenlik ve asayiş yönünden de mutlaka üzerimize düşeni yapacağımıza inanıyoruz. Bursa’da da 2,5 yıla yakın bir görev yaptık. Osmanlı başkenti Bursa'dan Adana gibi stratejik öneme sahip bir şehre geldik. İnşallah devletimize, milletimize burada hizmet edeceğiz."

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle Bursa'dan Adana'ya atanmıştı.

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