Adana için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Adana'da çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Adana çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinde etkisini artıracağı ve yarın gece saatlerine kadar çok kuvvetli (100 kilogram/metrekare civarı) olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.









