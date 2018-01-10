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Adana Şehir Hastanesi'nde bebekler pembe kodla güvende

- Başhekim Daş: - "Yeni doğanda anne ile bebek ayrıldığı anda pembe kod devreye giriyor. Tüm kapılar kapanıyor. Bebek kaçırma gibi durumların yaşanmaması için alınmış son derece güzel ve etkili bir önlem" - "Ameliyata gidebilecek hastayı takip edebilmek için bileklik takacağız. Odasında, ameliyattan çıktı, servise geçti gibi cerrahiye gidip gelen hastanın takibi için kullanılacak"

Adana Şehir Hastanesi'nde bebekler pembe kodla güvende

ADANA (AA) - Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Koray Daş, hastanelerinden pembe kod uygulaması olduğunu belirterek, "Yeni doğanda anne ile bebek ayrıldığı anda pembe kod devreye giriyor. Tüm kapılar kapanıyor. Bebek kaçırma gibi durumların yaşanmaması için alınmış son derece güzel ve etkili bir önlem." dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Mehmet Raşit Tükel ve beraberindeki heyet, Adana Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek, ek ödemeler, yatak sayıları gibi konular ve çalışmalarla ilgili Başhekim Koray Daş'tan bilgi aldı.

Daş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastanede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Türk Tabipleri Birliğinin her türlü öneri ve görüşlerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Daş, konuların konuşulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de şehir hastanelerinin yeni olduğuna değinen Daş, şöyle devam etti:

"Şu an hastanemizde açılmış yatak sayısı bin 300 civarında. Bin 200 yatan hastamız ile yüzde 90'nın üzerinde doluluk oranımız var. Biz, burada çeşitli yan dallardan birçok uzmanı bir arada tutuyoruz. Belli bir teknoloji yelpazesinin hepsini bir arada bulunduruyoruz. Şehir hastanelerinde sunum yapmaya çalıştığımız şey, buraya gelen hasta her türlü yan dalı, birimi bir arada bulsun ve buradan bir yere gitmek zorunda kalmasın. Bunların hepsini barından bir merkez Adana'da bulunsun. Yani her yer kapansın sadece şehir hastanesi olsun değil. Ayrıca kapatılan bir hastane de yok."

- "Çipli takip" tartışması

Daş, TTB Başkanı Tükel'in sorduğu hastanedeki çipli takip konusuyla ilgili de çiplerin güvenlik gerekçesiyle donanımsal aletlerde ve yıkama veya kullanım ömrünün tespiti için formalarda bulunduğunu kaydetti.

Hastanedeki çarşaf, yastık kılıfları, havlularda da çipin bulunduğunu belirten Daş, şunları söyledi:

"Bunlar toplanıyor ve yıkanıyor. Sistem okuyor ve biz de kontrol ediyoruz. Bunların takibi için yapılmış. Şimdi ameliyathanelerde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Ameliyata gidebilecek hastayı takip edebilmek için bileklik takacağız. Hasta odasından çıktığı anda sistemden hasta yakınları da görebilecek. Odasında, ameliyattan çıktı, servise geçti gibi cerrahiye gidip gelen hastanın takibi için kullanılacak. Bir diğeri de çocuk kaçırmada. Bebekler yeni doğanda anne ile bebek ayrıldığı anda pembe kod devreye giriyor. Tüm kapılar kapanıyor. Bebek kaçırma gibi durumların yaşanmaması için alınmış son derece güzel ve etkili bir önlem. Bileklik, ameliyata giden hastada ve bebek de olacak. Çiple takip etme gibi bir durum söz konusu değil."

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AdanaBaşhekimşehir HastanesiTürk Tabip Birliği
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