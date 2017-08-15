Adana Valisi Demirtaş'tan konteyner kente ziyaret

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Suriyeli misafirleri için oluşturdukları konteyner kentle şehir içindeki olumsuz görüntüler oluşturan çadırları kaldırdıklarını, hem de Suriyelilerin daha rahat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağladıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Sarıçam ilçesinde Suriyelilerin barındığı konteyner kenti ziyaret etti.

Kamptaki incelemelerinin ardından açıklama yapan Demirtaş, Adana’nın çeşitli mahallelerinde çadırlarda yaşayan Suriyelilerin, daha rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için konteyner kente yerleştirildiklerini belirtti.

Konteyner kentte 30- 35 bin kişinin barınabileceği ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti:

"Konteyner kentte 6 bin 136 konteyner, 102 derslikli eğitim alanı, 8 çok amaçlı salon, 7 cami, 11 kısımdan oluşan sağlık birimleri, 2 halı saha, 5 basketbol ve voleybol sahası ile 19 çocuk oyun alanından oluşan sportif tesisler, ısınma ve aydınlatma elektrik sistemi ile jeneratör desteği, 13 adet su kuyusu, paket kanalizasyon arıtma sistemi, 35 bin metrekarelik 2 otopark alanı, 24 saat faal 200 adet kameradan oluşan kamera sistemi, 3 bin tonluk su deposu, her konteynerde güneş enerjili su ısıtıcısı bulunmaktadır. Suriyeli misafirlerimizi konteyner kente yerleştirerek, hem kent içindeki olumsuz görüntüler oluşturan çadırları kaldırmış olduk hem de Suriyelilerin daha rahat, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağladık.”

- Konteyner kentte seracılık

Bölgede, elli bin metrekare üzerindeki bir alanda sera inşa ettiklerine dikkati çeken Vali Demirtaş, bir ilke imza atarak kampta Suriyelilere seracılığı öğretmeye çalıştıklarını ve kendi meyve sebzelerini yetiştirebilmeleri için bölgede bir alan oluşturduklarını bildirdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Burada kurduğumuz serada her çeşit sebze ve meyve üretimi yapılabilmekte. Türkiye’de ilk defa Suriyeli misafirlerimize yönelik bu tür uygulama ile onlara bir iş öğretmiş oluyoruz. Adana’da seracılığın çok iyi olabileceğini düşündük ve elli bin metrekare gibi çok büyük bir alana sera inşa ettik. Burada her çeşit sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Üretilen ürünleri Suriyelilere veriyoruz. Mesela haftada tahmin ediyorum her aileye 5-6 kilo sebze veriyoruz. Onlar da böylelikle kendi ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılıyor. Meyve ve sebzenin dışında çiçek işine de girdik. Gül üretimi yapılıyor ve satılıyor. O katma değeri de yine o insanlara paylaştıracağız.”

Vali Mahmut Demirtaş’a yoğun ilgi gösteren Suriyeliler, yağmurda, çamurlar içerisinde kaldıkları çadırlardan kurtularak, daha iyi bir ortamda yaşamalarına imkan sağlandığı için teşekkür etti.