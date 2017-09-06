Adana'da 109 kilogram eroin ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da bir tırda yapılan aramalarda 109 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otobanı İncirlik Park Alanı'nda durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Narkotik köpekleri "Coco" ve "Şanslı"yla araçta arama yapan ekipler, tırın mazot deposu içinde gizlenmiş paketler halinde 109 kilogram eroin buldu.

Uyuşturucuyla ilgili Arif E. ve Cengiz Y. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin en az terörle mücadele kadar önemli bir alan olduğunu söyledi.

Tırın şüphe üzerine durdurulduğunu anlatan Yıldız, "Zulalı bölümünde 109 kilogram eroin ele geçirildi. Buradan muhtemelen batı şehirlerine gideceğini değerlendirdiğimiz bir uyuşturucu maddesi. Emniyet teşkilatı olarak mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu kararlılık ve azmimiz, çocuklarımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi zehirlemeye çalışan bu uyuşturucu tacirlerine karşı mutlaka sürekli devam edecektir. Uyuşturucu maddeler bütün terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Biz terörle mücadeleyi uyuşturucuyla mücadelede bir bütün olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.