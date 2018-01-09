Adana'da 2 çocuğun ABD askerlerine evlatlık verildiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı iki kadın, biyolojik aileleri olduğunu iddia ettikleri karı koca ile bir avukatın, kendilerini çocukken İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li iki askere evlatlık verdikleri gerekçesiyle polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ABD vatandaşları Michell Antonia Salery (29) ve Britanny Louisse Quillen (27) biyolojik ailesi olduklarını iddia ettikleri baba İ.B. ve anne Ş.B'nin 1992-1993 yıllarında kendilerini para karşılığında İncirlik Hava Üssü'nde görevli iki ABD askerine evlatlık verdiklerini öne sürerek, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.

ABD'de yaşarken birbirlerini bulduklarını ve kardeş olduklarını ileri süren Salery ve Quillen, İ.B. ve Ş.B'nin yanı sıra ABD'li askerlere evlatlık verilmelerine aracılık ettiğini iddia ettikleri avukat E.K'den şikayetçi oldu.

Salery ve Quillen'in ABD'deki ailelerine dair emniyet makamlarına herhangi bir bilgi vermediği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki kadının ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı.

Öte yandan, ABD vatandaşı Michell Antonia Salery, bu ülkeye evlatlık verilmeden önce adının Hatice, Britanny Louisse Quillen ise Seçil olduğunu öne sürüyor.