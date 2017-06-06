Adana'da 2 kardeşin öldüğü yangın davası

ADANA (AA) - Adana'da misafir kaldıkları evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İbiş Ç. ve Ali Rıza S. ile çocukları ölen Yasemin Kahriman katılmadı.

Sanık Ali Rıza S'nin avukatının geldiği duruşmada mahkeme başkanı, müşteki Yasemin Kahriman’ın yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığını, tanıyanın da olmadığını söyledi.

Savcı da müşteki Kahriman’ın bulunamaması nedeniyle dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, 2 kızı ölen Kahriman’ın tüm araştırmalara rağmen bulunamaması ve dinlenmesinin dosyaya yenilik getirmeyeceği nedeniyle ifadesinin alınmasından vazgeçti.

Duruşma, 3 kişilik bilirkişi heyetinin sanıkların kusur durumlarına ilişkin rapor hazırlaması için ertelendi.

Adana'da 9 Ocak 2015'te misafir kaldıkları evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetmişti.