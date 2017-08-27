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Adana'da 2 polis trafik kazasında yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.Alınan bilgiye göre, yunus ekibinde görevli polis memuru Faruk Döner'in kullandığı motosiklet,...

Adana'da 2 polis trafik kazasında yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile ticari taksinin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yunus ekibinde görevli polis memuru Faruk Döner'in kullandığı motosiklet, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İhsan K. yönetimindeki 01 T 1342 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada polis memuru Döner ile arkasında yolculuk eden meslektaşı Mehmet Turgay Şahin yaralandı. Yaralı polisler telsizden kaza yaptıklarını anons ederek yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Taksi sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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