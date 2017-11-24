Adana'da 37 yabancı uyruklu yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polis kontrol noktasında durdurulan otobüste, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 37 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi D-400 karayolunda durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, üzerlerinde sahte olduğu belirlenen belgeler bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 6'sı Pakistanlı, 31'i Afgan 37 kişi yakalandı.
Yabancı uyrukluların haklarındaki işlemlerin ardından İl Göçmen İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.