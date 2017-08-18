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Adana'da 4. kattan düşen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4. kattaki evinin penceresinden zemine düşen kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'nde Sezair Çam'ın (59) apartman bahçesinde yerde hareketsiz yattığını gören...

Adana'da 4. kattan düşen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4. kattaki evinin penceresinden zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Huzurevleri Mahallesi'nde Sezair Çam'ın (59) apartman bahçesinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çam'ın düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri 9 katlı apartmanın 4. katında oturan Çam'ın pencereden zemine düşerek öldüğünü tespit etti.

Çam'ın cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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