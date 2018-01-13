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Adana'da 8. kattan düşen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da 11 katlı bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 39 yaşındaki Önder Yıldız, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın...

Adana'da 8. kattan düşen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'da 11 katlı bir binanın 8. katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 39 yaşındaki Önder Yıldız, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın 8'inci katındaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelerek Yıldız'ın öldüğünü öğrenen yakınları ise bir süre gözyaşı döktü.

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AdanaYüksekten Düşme
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