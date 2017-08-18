Adana'da ABD'ye ait insansız hava aracı düşmesi

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Çokçapınar Mahallesi yakınlarındaki tarlaya ABD Hava Kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı (İHA) düşmesi sonucu çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çokçapınar Mahallesi yakınlarındaki boş tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın parçalanarak alev alması sonucu küçük çaplı yangın çıktı. Yangın, Adana Büyükşehir ve Ceyhan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri İHA'nın düştüğü alanı kordon altına aldı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Günüç olay yerinde incelemelerde bulundu.

Tarlanın sahibi Sedat Sözlü, yazlıkta tatilde olduğu sırada olayı duyduğunu ve 20 dakika içerisinde olay yerine geldiğini söyledi.

Köyün batısında İHA'nın kendi etrafında dönmeye başladığını ve yavaş yavaş düştüğünü ifade eden Sözlü, İHA'nın havadayken alev aldığının görüldüğünü aktardı.

İHA'nın parçalarının 4-5 dönümlük alana dağıldığını belirten Sözlü, daha sonra olay yerine yetkililerin geldiğini anlattı.