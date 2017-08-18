Adana'da ABD'ye ait insansız hava aracı düşmesi

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) enkazında incelemeler sürüyor.
ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın düştüğü tarla çevresinde ilçe jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Alana basın mensupları yaklaştırılmazken, ABD'li görevlilerin düşen İHA'nın enkazında inceleme yaptığı öğrenildi.
ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA, dün akşam saatlerinde Çokçapınar Mahallesi yakınlarındaki boş tarlaya düşmüş, tarlada çıkan küçük çaplı yangın Adana Büyükşehir ve Ceyhan itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.
Tarla sahibi Sedat Sözlü, mahallenin batısında İHA'nın kendi etrafında dönmeye başladığını, yavaş yavaş düştüğü sırada alev aldığının görüldüğünü anlatmıştı. Sözlü, İHA parçalarının 4-5 dönümlük alana dağıldığını söylemişti.