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Adana'da ABD'ye ait insansız hava aracı düştü

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ABD'ye ait bir insansız hava aracının Ceyhan ilçesinde düştüğünü bildirdi.Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü...

Adana'da ABD'ye ait insansız hava aracı düştü

ADANA (AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ABD'ye ait bir insansız hava aracının Ceyhan ilçesinde düştüğünü bildirdi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir insan hava aracının ilçeye bağlı Çokçapınar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü söyledi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirten Demirtaş, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Öte yandan, insansız hava aracının düştüğü tarlada yangın çıktığı, yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye sevk edildiği öğrenildi.

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