Adana'da ABD'ye ait insansız hava aracının düşmesi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Ceyhan ilçesinde tarlaya düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının (İHA) kimseye zarar vermemesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ailesiyle birlikte Azerbaycan'da tatil yapan Sözlü, haber üzerine kente dönerek, sabahın erken saatlerinde İHA'nın düştüğü Çokçapınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Sözlü, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı nedeniyle bölgenin hareketli bir yer olduğuna işaret ederek, "Bölgemiz, köyümüz İncirlik'e yakın. Çocukluğumuzda bile eğitim uçuşlarına şahit olduğumuz bölge. Şu anda da bölge sıcak. Gerek avcı uçaklarının gerekse insansız hava araçlarının uçtuğuna yine ara ara şahit oluyoruz. Bugün bunlardan bir tanesi köyümüzün üzerinde arıza yapmış ve bir ailemizin ektiği soya tarlasına düşmüş. Tabii ki insansız hava aracı olunca ölü yok. Düştüğü yerde de kimseye zarar vermemiş, bu sevindirici." değerlendirmesinde bulundu.