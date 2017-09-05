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Adana'da ahırda kaçak içki üreten kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ahırda kaçak içki üreten kişi yakalandı, bidonlar içerisinde bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Adana'da ahırda kaçak içki üreten kişi yakalandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ahırda kaçak içki üreten kişi yakalandı, bidonlar içerisinde bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Hadırlı Mahallesi'ndeki bir ahırda kaçak içki üretildiğini tespit eden ekipler, buraya operasyon düzenledi.

Operasyonda bidonlar içerisinde bin 800 litre kaçak içki ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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