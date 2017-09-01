Adana'da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da, otomobille ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kalp krizi geçiren bir hastayı taşıyan Cumali Polatoğlu yönetimindeki 01 KE 946 plakalı bir özel hastaneye ait ambulans, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki kavşakta Mehmet Ender Çetin idaresindeki 01 EFC 14 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonrası devrilen ambulans, bir süre sürüklendikten sonra durabildi.
Kazada, ambulanstaki hasta ve otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kazadan yara almadan kurtulan ancak olayın şokunu üzerinden atamayan sağlık görevlisini, olay yerine gelen meslektaşları sakinleştirmeye çalıştı.