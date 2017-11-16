Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Pelin Yenigün Dilek hakkı eren Tamur Goudarzi-Pour Eto Ufuk Özdemir
Rekorlar borsaya çekti
Rekorlar borsaya çekti
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Hedef Asya-Pasifik pazarı
Yılın transferini yaptı
İşte yılın transferi
İş bulamayınca patron oldu
İş bulamadı patron oldu
SANTEK sona erdi
SANTEK sona erdi

Adana'da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti

- Kozan ilçesinde 5 arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurulan bir kişi yaşamını yitirdi

Adana'da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu Derin Esik mevkisinde sohbet eden Mustafa Kara (22) ile 4 arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, E.Ö. yanında bulunan tabanca ile Kara'ya ateş etti. Daha sonra E.Ö, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mustafa Kara'nın öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen Kara'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kavgaya karışan diğer 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Katil zanlısı E.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan, olayda ölen Mustafa Kara'nın iki yıllık uzman çavuş olduğu ve iznini geçirmek üzere Kozan'a geldiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayetKozanMustafa Kara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5