Adana'da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kozan-Feke karayolu Derin Esik mevkisinde sohbet eden Mustafa Kara (22) ile 4 arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, E.Ö. yanında bulunan tabanca ile Kara'ya ateş etti. Daha sonra E.Ö, olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mustafa Kara'nın öldüğünü belirledi.

Olay yerine gelen Kara'nın yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kavgaya karışan diğer 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Katil zanlısı E.Ö'nün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Öte yandan, olayda ölen Mustafa Kara'nın iki yıllık uzman çavuş olduğu ve iznini geçirmek üzere Kozan'a geldiği öğrenildi.