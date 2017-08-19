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Adana'da atla yük taşımak yasaklandı

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentte atlara yük taşıtılmasını yasakladı.Belediyeden yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde trafikte ağır yük taşıyan bir ata araç çarpması nedeniyle Belediye...

Adana'da atla yük taşımak yasaklandı

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kentte atlara yük taşıtılmasını yasakladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde trafikte ağır yük taşıyan bir ata araç çarpması nedeniyle Belediye Başkanı Sözlü'nün harekete geçtiği kaydedildi.

Başkan Sözlü'nün sosyal medya hesabı üzerinden aracın çarptığı atın yere düştüğü görüntüleri "Dün yaşanan bu olay bizleri derinden üzmüştür. Bugünden itibaren Adana'da atlarımıza işkence edilerek yük taşınmasını yasaklıyoruz" şekilde paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde hayvanseverlerin başlattığı "Faytona binme, atlar ölüyor" kampanyasına destek vererek elektrikli faytonla Adana turu atan Başkan Sözlü'nün atlara ağır yük taşıtılmasını yasaklamasının hayvanseverlerden büyük takdir gördüğü kaydedildi.

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