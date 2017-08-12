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Adana'da ayakkabı hırsızlığı iddiası

- Apartmandaki bir dairenin önünden 4 çift ayakkabı çaldığı ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı

Adana'da ayakkabı hırsızlığı iddiası

ADANA (AA) - Adana'da bir dairenin önündeki 4 çift ayakkabı çaldığı ileri sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Betül Ç, polise başvurarak, 5. kattaki dairesinin önünde bulunan 4 çift ayakkabısının çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeya alan ekipler, binaya giren iki kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Görüntülerde, binaya girdikleri sırada ellerinde bir şey bulunmayan iki şüpheliden birinin içi dolu bir poşetle buradan ayrıldığı tespit edildi.

Ekipler, görüntüdeki şüphelilerin hırsızlıktan emniyette kaydı bulunan S.Y. ve Ü.A. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalanırken, aramalarda ise çalınan ayakkabılardan 2'si bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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