Adana'da bakımını yaptığı jet skiden düşen görevli boğuldu

ADANA (AA) - Adana'da, bakım için Seyhan Baraj Gölü'nde test sürüşü yaptığı jet skiden düşen görevli boğuldu.

Merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'nde, jet skiden düşen bir kişinin yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polis ekipleri, suda ilerlemeye devam eden jet skiyi durdurarak, şahsı arama çalışması başlattı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunup sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis, yaptığı çalışmada şahsın jet ski bakım görevlisi Mesut Kaya olduğunu belirledi.

Kaya'nın, Adana Yelken Kulübü'nde ismi öğrenilemeyen bir kişiye ait jet skinin bakımını yapmak için sabah saatlerinde İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Mesut Kaya'nın, test sürüşü sırasında can yeleği giymediği ve jet skinin emniyet halatını bileğine takmadığı ileri sürüldü.





