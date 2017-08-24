Adana'da bardaki silahlı kavgaya dava

ADANA (AA) - Adana'da geçen ay bir barda çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 10 kişi hakkında, 1 yıl 6 aydan müebbete kadar değişen hapis cezaları istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilip, dava açıldı.

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi’ndeki barda 21 Temmuz gecesi çıkan kavgada Elif Çil’in (32) pompalı tüfekle öldürülmesi, eşi Muammer Çil (47) olmak üzere toplam 8 kişinin de yaralanması olayla ilgili soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısı, Elif Çil’i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan barmen Ahmet Barut (20), diğer tutuklu sanık Ahmet Çil (26) ile tutuksuz Havva Bilgen İnceler (40), İrfan Çil (18), Mehmet Özpolat (35), bar sahibi Mustafa Kanmaz (46), Mehmet Leblebici (38), Sevda Dalbun (23), Taşkın Yakar (42) ve Tufan Güler (24) hakkında "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama, basit yaralama, silahla tehdit, yaralama suçlarına iştirak" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

Savcı, bara eşi ve eşinin yeğenleri ile eğlenmeye giden Elif Çil’i öldürdüğü iddia edilen barmen Barut’un müebbet ve 30 yıl, Bilgen, Özpolat, Leblebici, Yakar, Kanmaz ve Güler’in 39'ar yıl, Ahmet Çil’in 16 yıl 6 ay, İrfan Çil’in 4 yıl 6 ay ve Dalbun’un 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianamede cinayet anı özetle şöyle anlatıldı:

"Elif Çil, eşi Muammer, eşinin yeğenleri Ahmet Çil, İrfan Çil ile Ahmet Çil’in nikahsız eşi Sevda Dalbun eğlenmek için araçla bara gitti. Barda eğlendikleri sırada bar çalışanı Havva Bilgen İnceler’in Muammer Çil’e bakması üzerine Elif Çil sinirlendi. Elif Çil, Havva’ya 'Eşime neden bakıyorsun?' diyerek tartıştı. Bunun üzerine bar sahibi Mustafa Kanmaz, Çil grubunun bardan çıkartılmasını istedi. Bu duruma sinirlenen ve Havva ile daha önceden aynı evi paylaşan Sevda, Havva'nın bulunduğu masaya gelerek küçük pet şişe suyunu Havva’ya fırlattı. Çıkan tartışmayı garsonlar ayırdı. Çil grubunu dışarı çıkarttılar. Çil grubu araçlarıyla bardan ayrıldıktan sonra Muammer Çil’e telefon geldi. Telefon üzerine tekrar bara döndüler. Bara geldiklerinde kapalı olan bara girmek istediler. Çıkan tartışmada barmen Ahmet Barut, iş yeri sahibi Mustafa Kanmaz’ın 'İçeriden tüfeği getirin' talimatı üzerine tüfeği alarak 4-5 el ateş ederek Elif Çil’i öldürdü. Ahmet, İrfan ve Muammer Çil’i de yaraladı."

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.