Adana'da bebeklerin başka ailelere verildiği iddiasına soruşturma

ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adana Meydan Doğumevi Hastanesinde 1980-1990 yılları arasında gerçekleşen doğumlarda hastane görevlileri ve diğer şüpheli kişilerce doğan bebeklerin ailelerine, bebeklerin öldüğü söylenerek başka kişilere verildiğine yönelik iddialar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin iddiaların ortaya çıkması üzerine soruşturma kararı alındığı belirtildi.

İddialara konu olayların 1980-1990 yılları arasını kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Adana Meydan Doğumevi Hastanesinde 1980-1990 yılları arasında gerçekleşen doğum olaylarında hastane görevlileri ve diğer şüpheli kişilerce doğan bebeklerin ailelerine, bebeklerin öldüğü söylenerek başka kişilere verildiğine yönelik iddialar nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza bugüne kadar çoğunluğu 1980 yıllarında gerçekleştiği iddia edilen olaylarla ilgili 11 vatandaş aynı ve benzer iddialarla müracaatta bulunmuştur."

Açıklamada, alınan ifade ve beyanlar doğrultusunda Başsavcılık tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne olay ve iddiaların araştırılması, bilgi ve belgelerin temin edilmesi, beyanların alınması, suç işlendiğine yönelik delillerin elde edilmesi halinde şüphelilerin tespit edilerek yakalanması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Aileler harekete geçti

Bu arada soruşturma açıldığını duyan bazı aileler de hastaneye gelerek yetkililerle görüşmek istedi.

Hastaneye gelen 45 yaşındaki Zehra Alkaş, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, 24 Mart 1984'te iddialara konu hastanede doğum yaptığını ancak görevlilerin yakınlarına bebeğin öldüğünü söylediğini iddia etti.

Bebeğin cenazesinin kendilerine teslim edilmediğini ve öldüğüne dair evrak verilmediğini öne süren Alkaş, şunları söyledi:

"Görevliler kaynanama, 'Çocuğu mu, anneyi mi istiyorsunuz' dediğinde kaynanam da doğal olarak 'Anneyi istiyorum' diyor. Daha sonra kaynanama bebeğin öldüğü söyleniyor. Bunun üzerine kaynanam bebeğin cenazesini istiyor. Onlar da 'Siz cenaze işlerine karışmayın, belediye cenazeyi kaldırıyor. Gelininizin durumu iyi değil, siz onunla ilgilenin.' diyorlar. Ama biz bebeğin hep ölmediğini düşünüyorduk. Ben çocuğumun sağ olduğuna inanıyorum. O dönemde bize öldüğüne dair hiçbir evrak verilmedi. Bu konuyla ilgili adliyeye gidip suç duyurusunda bulunacağım."

Muhabir: Neşet Karadağ



