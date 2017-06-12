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Adana'da belediyede rehine krizi

Adana'nın merkez ilçe Sarıçam Belediyesine gelip 3 çalışanı silahla rehin alan kişi, polisin ikna etmesi sonucu eylemini sonlandırıp gözaltına alındı.

Adana'da belediyede rehine krizi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez ilçe Sarıçam Belediyesine gelip 3 çalışanı silahla rehin alan kişi, polisin ikna etmesi sonucu eylemini sonlandırıp gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki belediye binasına gelen M.Ş, belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürü Üzeyir Çulha ve yanındaki 2 personeli elindeki 2 tabancayla rehin aldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çalışanlar ve vatandaşlar, binadan dışarı çıkarılırken, polis de zanlıyı ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık yarım saat süren ikna çabaları sonucunda M.Ş. eylemini sonlandırarak rehineleri bıraktı.

Polise teslim olan şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Muhabir: Yusuf Koyun




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