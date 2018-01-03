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Adana'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

- Lise öğrencisi okul çıkışında bıçaklı saldırıya uğradı

Adana'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da okul çıkışında saldırıya uğrayan lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki okulundan evine gitmek üzere çıkan Ömer Faruk (17), yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen ve başı kapalı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıda sağ bacağından aldığı iki bıçak darbesiyle yaralanan Faruk, olay yeri yakınlarında taziye çadırına geldi. Buradaki vatandaşlar Faruk'a ilk müdahaleyi yaptı.

Faruk, çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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