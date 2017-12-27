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Adana'da bir kişi ölü bulundu

- Atıl durumdaki şantiyenin güvenlik kulübesinde ölü bulunan kişinin, ısınmak için yaktığı kömürden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Adana'da bir kişi ölü bulundu

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, güvenlik kulübesinde ölü bulundu.

Sabah saatlerinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünün merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde atıl durumdaki 1. Nolu Asfalt Şantiye Şefliği ve Bitüm Depo Şefliğine gelen bir görevli, güvenlik kulübesinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, ismi Cevdet Koyuncu (52) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Koyuncu'nun yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polis, Koyuncu'nun ısınmak için mangalda yaktığı kömürden zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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AdanaCevdet KoyuncuÖlümşüpheli
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