Adana'da bombalı saldırı planlayan PKK’lıların davası

ADANA (AA) - Adana'da havalimanı, kaymakamlık, adliye binası ve bazı polis merkezlerine eş zamanlı bombalı saldırı düzenlemeye hazırlanırken yakalanan bölücü örgüt PKK üyesi olduğu iddia edilen aralarında itirafçı İhsan Oral'ın da bulunduğu 4’ü tutuklu 7 kişinin, 41 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle açılan davaya devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar İhsan Oral, Mamut Bağrıyanık, Abdullah Bayna, Abdullah Bozkurt ve tutuksuz Remziye Bağrıyanık, Ömer Bayna ve Ali Bayna ile avukatları katıldı.

"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütüne üye olma", Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçlarından yargılanan sanıklardan itirafçı İhsan Oral, ilk duruşmadan itibaren mahkemede bildiklerini anlattığını söyledi.

Remziye Bağrıyanık’ın örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını, Abdullah Bayna’yı da tanımadığını ifade eden Oral, "Zaten örgütün irtibatlı olduğu kişilerin yanında kalmam söz konusu değildir. Abdullah'ın örgütle bir bağlantısı olsaydı ben iş yerinde kalmazdım. Abdullah Bayna ile bir defa görüştüm. Mahmut Bağrıyanık beni kendisi ile tanıştırdı. Kendisiyle hiç konuşmadım, herhangi bir irtibat kurmadım. Uzun süredir tutukluyum. Ailem perişan. Verdiğim ifadeler de göz önünde bulundurularak tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Mahmut Bağrıyanık ise daha önce terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımdan ceza aldığını belirterek "Yaklaşık 3 sene cezaevinde kaldım. YDG-H oluşumunu bilmiyorum. İhsan Oral’ın hakkımda vermiş olduğu beyanları da kabul etmiyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, İhsan Oral ve Mahmut Bağrıyanık'ın tutukluluk hallerinin devamına, Abdullah Bozkurt ve Abdullah Bayna'nın ise yurt dışı yasağı ve haftanın her günü bağlı bulundukları kolluk birimine imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma, bir telefon numarası ile ilgili arama ve baz bilgileri ile ilgili bilirkişi raporunun beklenilmesi için ertelendi.

- "Bombalı eylem için Adana'da görevlendirildim"

Sanıklardan itirafçı İhsan Oral, iddianamede yer alan itiraflarında, Adana'da bombalı eylem yapmak için görevlendirildiğini, kendine ev kiralaması ve giysi alması için 6 bin lira para verildiğini aktararak Suriyeli kaçakçıların yardımıyla Cizre-Nusaybin ana yoluna, oradan da örgüt mensuplarının yardımıyla tırla Adana'ya geldiğini anlattı.

İddianamede, eylem yapmayı düşündüğü yerlerle ilgili bilgileri de veren Oral, şunları kaydetti:

"Oturduğum evin karşısında havalimanı vardı. Buraya roketatarlı eylem yapabileceğimi planladım. Tel örgünün yukarısından yani kamyon veya yüksek bir araç üzerinden havalimanı içerisinde bulunan uçaklara/binalara roketli saldırının yapılması için mesafe ölçümünü yaptım, mesafe ölçümü yaklaşık 200 metreydi. Bu keşfi yaparken gizliliğe dikkat ederek mahallede esrar satışı yapan Şırnak İdilli olduğunu lakabını 'Muro Dayı' olarak öğrendiğim kişiyle muhabbet kurdum. Bu şahsın yanına takıldım, bu şahıs devamlı olarak kiralık araçlarla gezmektedir. Genelde bu şahsın gezdiği araçlara ben de biniyordum, kendimi ona Cizreli olarak tanıttım. Bu şahıs sayesinde Şakirpaşa Mahallesi'ni güzergah olarak tanıdım. Aracına bindiğimde yaklaşık bir saat sonra tekrar araçtan iniyordum. Keşfi göz kararı ve yürüyüş mesafesiyle ölçtüm."

Oral, iddianamede, hemen hemen her akşam gece saat 00.00 veya 00.30 sıralarında Şakirpaşa Caddesi üzerinden polis araçlarının geçtiğini, bu polis araçlarına saldırı yapılabileceği yönünde planlamalar yaptığını da belirterek "Şakirpaşa veya Ova Mahallesi'nde düzenlenen korsan gösteri eylemlerine müdahaleye gelecek sivil ekiplere de daha önceden çöp bidonlarına veya bebek arabalarına monte edilmiş bombalarla saldırı yapılması yönünde planlar yaptım." ifadesini kullandı.

Ayrıca sanıklardan Mahmut Bağrıyanık'ın Ceyhan Kaymakamlık binası önünde yol çalışmasının olduğunu, bu çalışmadan dolayı trafik yoğunluğu bulunduğunu, bundan yararlanılarak kaymakamlık önüne park edilen bir araca bomba konulmasının etkili bir eylem olabileceği yönünde fikirler verdiğini de iddia eden Oral, bu keşfi kendisinin değil, "Mahmut" isimli kişinin yaptığı bilgisi de yer aldı.

- "Ekonomik hedeflere yoğunlaş"

Baran kod isimli örgüt mensubunun isteği üzerine tekrar acil olarak kaçakçıların yardımıyla Kobani'ye gittiğini ifade eden Oral, şunları aktardı:

"9 Eylül 2016'da Baran ile buluştum. Adana'da yapmış olduğum keşif çalışmalarının neler olduğuna dair rapor yazmamı isteyerek bana defter verip ayrıldı. Keşif raporumu yazdım, ben raporu bitirdikten sonra tahmini 14 Eylül 2016 günü geldi ve yazmış olduğum raporu aldı, 'raporu değerlendireceğim bugün işim var yarın gelirim' diyerek gitti. Baran kod adlı kişi vermiş olduğum raporu okuduğunu, saldırı yapılacak hedeflerde değişiklikler olduğunu, askeri hedeflerin ikinci plana atıldığını, askerlere kış aylarında saldırılar yapılmasının planlandığını söyleyerek, 'ekonomik hedeflere yoğunlaşmamı, ormanları yak, alışveriş merkezlerine bombalı saldırı düzenle, devlet kurum ve kuruluşların bulunduğu yerlerin keşfini yap, devlete yakın kişilerin ikametlerini tespit et ve Doğu ve Güneydoğu illerinde görev yapmış polis, asker, savcı, hakimlerin ikametlerini tespit et onları imha et' şeklinde talimat verdi. 17 Eylül 2016 günü tekrar geldi ve bana 'senin için malzeme hazırlayacağız, uygun bir yol bulunması halinde malzemeyi sana ulaştıracağız' dedi. Ben de malzemenin ne olduğunu, ne zaman Adana iline gönderileceğini, kimin getireceğini ve kimin alacağını sorduğumda bilgi vermedi. Detayına girmeden 'sana toz halinde TNT, askeri patlayıcılar, fünye, pil (batarya), zaman ayarlı devre malzemeleri göndereceğiz.' dedi."

- "PKK ne ise YPG de odur"

Irak ve Suriye'ye geçişleri, kaçakçılık yapan kuryeler aracılığıyla gerçekleştirdiğine dikkati çeken terörist Oral, iddianamede şunları kaydetti:

"Şu anda Suriye içerisinde KCK'ya bağlı örgütün adı PYD'dir. PYD'nin silahlı kanadı ise YPG'dir. Türkiye sınırları içerisinde KCK'ya bağlı PKK adı altında silahlı faaliyet yürüten örgütün silahlı kanadı HPG'dir. Şu anda HPG'nin silahlı olarak büyük bir bölümü Irak ve Suriye de faaliyet yürütmektedir. Suriye'de de YPG çatısı altında faaliyet yürütmektedir. PKK ne ise YPG de odur. İkisi de aynı amaç için faaliyet yürütmektedirler. Ben terör örgütüne katıldığımdan dolayı çok pişmanım."

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın kentte bombalı saldırı yapacağı istihbaratı üzerine farklı polis merkezlerinin çevresinde gezen şüpheli iki kişiyi takibe almış, bu kişilerin Adana Havalimanı, polis merkezleri ve Ceyhan Kaymakamlığı çevresinde keşif yaptıklarını belirlemişti.

Takibi sürdüren polis, şüphelilerin merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde zaman zaman bir plastik geri dönüşüm deposunu kullandıklarını, kırsaldan kente gönderilen patlayıcıların bu depoda saklandığını tespit etmişti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada yaklaşık 21 kilogram TNT, yarım kilogram C4 ve 2 el bombası ile 6 uzaktan kumandalı alıcı verici, zaman ayarlı anahtar sistemi, 5 ses kapsülü, çeşitli uzunluklarda infilaklı fitiller ele geçirmişti.

Zanlıların, 7 bomba yüklü araçla havalimanı, kaymakamlık binası, polis merkezi ve halkın yoğun olduğu yerlerde eylem yapmak istediği öne sürülmüş, üniversite öğrencisi İhsan Oral'ın Kobani'de bomba eğitimi aldığı iddia edilmişti.