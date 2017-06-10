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Adana'da buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

- Buğdayların otoyola saçılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu

Adana'da buğday yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Cemal Emer yönetimindeki 47 KG 197 plakalı buğday yüklü kamyon, merkez Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bağlantı yolundan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girerken devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki Sadettin Durak, 112 Acil Servis ekibince Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada araçtaki tonlarca buğday yola saçıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Adana istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

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AdanaBuğday Yüklü KamyonTrafik Kazası
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