Adana'da cenazelerin karışmasına soruşturma - Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği: - "Konuyla ilgili gerekli soruşturma genel sekreterliğimiz tarafından başlatılmış olup bu olayda ihmal ve kusuru olan görevliler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır"

09 Haziran 2017 Cuma 17:11