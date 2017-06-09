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Adana'da cenazelerin karışmasına soruşturma

- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği: - "Konuyla ilgili gerekli soruşturma genel sekreterliğimiz tarafından başlatılmış olup bu olayda ihmal ve kusuru olan görevliler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır"

Adana'da cenazelerin karışmasına soruşturma

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde karışıklık sonucu yanlış defnedilen cenazenin mezardan çıkartılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Kozan Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mezyune Çiftçioğlu'nun yerine Hamide Esenboğa'nın cenazesinin defnedildiği anımsatıldı.

Durumun anlaşılması üzerine cenazenin mezardan çıkarıldığı, sonraki gün ailelere doğru naaşların verildiği belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili gerekli soruşturma genel sekreterliğimiz tarafından başlatılmış olup bu olayda ihmal ve kusuru olan görevliler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün hayatını kaybeden Mezyune Çiftçioğlu'nun cenazesini defnetmek isteyen yakınları, hastanedeki karışılıklık nedeniyle farklı kişinin naaşını toprağa vermişti. Karışıklık anlaşılınca kadının cenazesi mezardan çıkartılarak tekrar hastane morguna konulmuş, daha sonra doğru cenazeler ailelere teslim edilmişti.

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AdanaCenazeKamu Hastaneleri
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