Adana'da cezaevi firarisinden

ADANA (AA) - Adana'da yakalanan firari cinayet hükümlüsü, bir belediye meclis üyesinin yardımıyla firar ettiğini ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i vurması için kendisini azmettirdiğini ileri sürdü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 6 ay önce cezaevinden hastaneye götürüldüğü sırada firar eden cinayet hükümlüsü Kemal Boyraz'ın Antalya'dan Adana'ya geldiğini belirledi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde olduğunu belirlediği firari Boyraz'ı operasyonla yakaladı.

Boyraz, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Bu sırada Boyraz, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çukurova Belediyesi Meclis Üyesi S.Ş'nin kendisinin firar etmesini sağladığını ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i vurması için azmettirdiğini" iddia etti.

Çetin'in iyi bir insan olduğunu anladığını aktaran hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edilmek üzere adliyeye götürüldü.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin konuyla ilgili daha önceden bir duyumunun olduğunu söyledi.

Bir araştırma yaptıklarını ve bazı bilgilere ulaştıklarını ifade eden Çetin, "Bizim canımıza kast eden şahıs yakalanmış. Daha önce bir şekilde bilgim oldu." dedi.

Çetin, iddiaya konu S.Ş. ile olayla ilgili bir görüşmesinin olmadığını, daha önce CHP'den ihraç edildiğini ve şu an bağımsız üye olduğunu sözlerine ekledi.