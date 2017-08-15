Adana'da cezaevinden kaçan

ADANA (AA) - Adana'da kendisini doktor olarak tanıtarak, aralarında bir hemşirenin de bulunduğu 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddiasıyla yargılanırken hükümlü bulunduğu Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan kuaför yakalandı.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Soner G'nin, Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için gönderildiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan geçtiğimiz günlerde firar etmesinin ardından polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Soner G'nin merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki bir yakınına ait evde saklandığını belirleyen ekipler, sabaha karşı adrese operasyon düzenledi.

Evde yakalanan Soner G, işlemlerin ardından Adana Adliyesi'ne götürülürken, bir süre buradaki nezarethanede kaldıktan sonra cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Bu arada, Soner G'nin, ilk ifadesinde, Adana Açık Ceza İnfaz Kurumuna geldikten sonra oradaki mahkumların kendisine baskı yaptığını ileri sürüp, buna dayanamayarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

- Dava süreci

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş'in dudakları, nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner G'ye dolgu yaptırmasının ardından aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner G'nin, Z.L, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

Soruşturma sonunda Soner G. hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 dava daha açılarak, tüm dosyalar birleştirilmişti.

Hırsızlıktan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunan sanığın, 1 Ağustos'ta görülen duruşmada bu davayla ilgili tahliyesine karar verilmişti. Bunun üzerine mağdur Merve Keleş de 3 Ağustos'ta karara itiraz etmiş ancak reddedilmişti.

Soner G, geçtiğimiz günlerde Denetimli Serbestlik Yasası'na göre cezasının kalan kısmını çekmesi için gönderildiği Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etmişti.

