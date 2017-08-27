Adana'da çuvallar içerisinde esrar ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları bir araçta çuvallar içerisinde 13 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında şüpheli bir araç durdurularak arandı.

Yapılan aramada, araçta 3 çuval içerisinde toplam 13 kilogram kubar esrar maddesi bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, M.Y, S.Y. ve M.S.B. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



