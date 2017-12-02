Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Uğur Yılmaz Halit Yıldız yardım kampanyası
Çiftçilere zor gün desteği
Çiftçilere zor gün desteği
259 şubesini kapatacak
259 şubesini kapatacak
Ziyaretçi akını oldu
Ziyaretçi akını oldu
İhracatta Kasım iyi geçti
İhracatta Kasım iyi geçti
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı

Adana'da DEAŞ operasyonu

- Suriye’de yola tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu yaralandığı ve sahte kimlikle Adana'da tedavi olduğu belirtilen DEAŞ’lı terörist, yakalanıp tutuklandı

Adana'da DEAŞ operasyonu

ADANA (AA) - Suriye’de yola tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu yaralandığı belirtilen DEAŞ’lı terörist, sahte kimlikle tedavi olduğu Adana'da yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İdlib’e yakın bir bölgede yola tuzaklamak istediği bombanın patlaması sonucu yaralanan terör örgütü DEAŞ üyesi Halid Memduh A’nın (22) sahte kimlikle Adana'da bir hastanede tedavi gördüğünü belirledi.

Üstünde "Ahmed Ahmar" adına düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Halid Memduh A, yaklaşık bir buçuk ay süren tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, arkadaşları Mustafa M. ve Ahmed Ş. ile yola patlayıcı tuzaklarken patlama olduğunu ve onlarla birlikte kaçak olarak Türkiye’ye geldiklerini anlattığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Halid Memduh A, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Vücudunun büyük bölümünde yara izleri bulunan ve yürümekte zorlanan Halid Memduh A, üstündeki hastane kıyafetleriyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, tutuklandı.

Bu arada, Halid Memduh A. ile kaçak olarak Türkiye'ye gelip aynı yöntemle Hatay ve Mersin'de tedavi olan Mustafa M. ile Ahmet Ş’nin de bu kentlerde yakalanıp tutuklandıkları bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaDEAŞTerörist
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5