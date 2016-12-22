Adana'da engelli çocuğun ölümüne ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana’da 5 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğlunu şiddet uygulayarak ve gerekli bakımını yapmayarak, "İhmalli davranışla kasten öldürdüğü" iddia edilen annenin 15 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması yapıldı.
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Güzeyde Yılmaz (31) tutuklu bulunduğu Tarsus Kapalı Kadın Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.
Mahkeme heyetinin söz verdiği Yılmaz, suçlamayı kabul etmediğini tekrarladı.
Eşinden 5 yıl önce ayrıldığını ve çocuklarına tek başına baktığını ifade eden Yılmaz, "Ben markete gittiğimde birileri eve gelip oğlumu öldürmüş olabilir. Beraatimi istiyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Şubat 2017’ye erteledi.
Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde 30 Temmuz'da, 5 yaşındaki engelli Muhammet Miralay yatağında ölü bulunmuş, çocuğun ölümüyle ilgili annesi Güzeyde Yılmaz tutuklanmıştı.