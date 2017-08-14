ADANA (AA) - Adana'da engelli çocuklara yüzme eğitimi verilmesi amacıyla hazırlanan "Engelin Engelim Projesi" hayata geçirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Atatürk Yüzme Havuzu'ndaki etkinliğin açılışında, engellilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Güney Adana Kalkınma Projesi'nin birinci ayağı olan "Yaşama Kulaç At" çalışmasını başlattıklarını ifade eden Demirtaş, bu etkinliğin kentin üç mahallesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Yine bu kapsamda "Engelin Engelim Projesi"nin hayata geçirildiğini anlatan Demirtaş, projeyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki engellilere yüzme eğitimi vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Demirtaş, engelli çocukların bir nebze de olsa gülümsemelerini sağlamayı, sağlıklı şekilde yaşama bağlanmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yüzme eğitiminin haftada 4 gün verileceğini bildiren Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında gelecek günlerde voleybol takımı kurmayı, gelecek yıl haziranda da yamaç paraşütü etkinliği düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Daha sonra, projeye katılan bazıları tekerlekli sandalyedeki engelliler, yardımla havuza indirilerek görevlilerin eşliğinde yüzdü. Vali Demirtaş ile Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek de havuza girişleri sırasında engellilere yardımcı oldu.

Eğitime katılan Emircan Koçuşağı, engelliler için başlatılan bu güzel projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.