Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Adana'da engelli çocuklara yüzme eğitimi

- "Engelin Engelim Projesi" kapsamında, engelli çocuklara yüzme eğitimi verilmeye başlandı

Adana'da engelli çocuklara yüzme eğitimi

ADANA (AA) - Adana'da engelli çocuklara yüzme eğitimi verilmesi amacıyla hazırlanan "Engelin Engelim Projesi" hayata geçirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, Atatürk Yüzme Havuzu'ndaki etkinliğin açılışında, engellilerle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Güney Adana Kalkınma Projesi'nin birinci ayağı olan "Yaşama Kulaç At" çalışmasını başlattıklarını ifade eden Demirtaş, bu etkinliğin kentin üç mahallesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Yine bu kapsamda "Engelin Engelim Projesi"nin hayata geçirildiğini anlatan Demirtaş, projeyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki engellilere yüzme eğitimi vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Demirtaş, engelli çocukların bir nebze de olsa gülümsemelerini sağlamayı, sağlıklı şekilde yaşama bağlanmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Yüzme eğitiminin haftada 4 gün verileceğini bildiren Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında gelecek günlerde voleybol takımı kurmayı, gelecek yıl haziranda da yamaç paraşütü etkinliği düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Daha sonra, projeye katılan bazıları tekerlekli sandalyedeki engelliler, yardımla havuza indirilerek görevlilerin eşliğinde yüzdü. Vali Demirtaş ile Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek de havuza girişleri sırasında engellilere yardımcı oldu.

Eğitime katılan Emircan Koçuşağı, engelliler için başlatılan bu güzel projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AdanaEngelin EngelimProjeYüzme
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5